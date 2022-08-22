Операции ВСУ в Крыму показывают выросшие возможности украинцев — министр обороны Литвы 22 августа, 19:14 Украинский военный (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Глава Минобороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что операции украинских сил во временно оккупированном Крыму указывают на выросшие возможности ВСУ.

Об этом сообщает Delfi.

Анушаускас сообщил, что линия фронта пока стабильна и за месяц изменилась. Он убежден, что это можно считать переломным моментом и происходит перераспределение сил с обеих сторон.

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«И я вижу, что те операции, которые проводятся в Крыму, показывают возросшие возможности украинцев», — сказал он.

Министр добавил, что это продвижение вперед в проведении подобных операций на оккупированных территориях может помочь украинской армии в будущем.

С начала августа в городах оккупированного РФ Крыма регулярно слышны взрывы. Кое-где это привело к серьезным потерям российской оккупационной армии. По информации CNN, Украина стоит по меньшей мере за тремя взрывами на оккупированном полуострове.

9 августа Крым охватила паника после серии взрывов на военном аэродроме Саки вблизи курортного поселка Новофедоровка. Как пишет CNN, в тот день Россия понесла самые большие суточные потери в авиации со времен Второй мировой войны.

Через неделю, утром 16 августа, вблизи поселка Азовское Джанкойского района взорвался склад боеприпасов, а в самом Джанкое произошел пожар на трансформаторной станции.

В последующие дни взрывы слышали в Керчи, Севастополе, Евпатории, Бахчисарае и нескольких других городах, в том числе вблизи военных объектов и аэродромов. Оккупационные власти уверяют, что работает система противовоздушной обороны и отчитывается о якобы сбитых беспилотниках.

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