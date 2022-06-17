«После 24 февраля подходы изменились». Крым могут освободить от российских оккупантов военным путем — Ташева 17 июня, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Тамила Ташева (Фото:НВ)

Представительница президента Украины во временно захваченном Крыму Тамила Ташева заявила, что полуостров могут освободить от оккупантов военным путем.

«Мы всегда говорим, что вопросы Крыма после 24 февраля и подходы к возвращению территорий изменились. В первую очередь мы рассчитываем на вооруженные силы Украины», — сказала она в эфире телемарафона.

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Она подчеркнула, что вопросы использования «военных элементов», не исключались в Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова.

«Будем использовать абсолютно все методы, которые в момент Х, будут нам нужны для возвращения этой территории», — сказала она.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что новое западное оружие от стран-партнеров поможет Украине вернуть все захваченные РФ территории, включая оккупированные Крым и Донбасс.

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