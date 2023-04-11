Президент Бразилии — агент российской империалистической идеологии — Чубаров 11 апреля, 12:39 7 апреля Лула да Силва предложил отдать оккупированный Крым России (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV назвал президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силва «агентом российской империалистической идеологии» из-за его предложение отдать оккупированный Крым России.

«Что касается президенте Бразилии. Исходя из его откровенных пророссийских взглядов и в целом взглядов на развитие человеческой цивилизации, это уже такой прямой агент российской империалистической идеологии», — сказал Чубаров Radio NV.

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По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, проблема не в том, верит ли да Силва в то, что говорит.

«Проблема в том, что он тестирует по просьбе Москвы такие подходы, в частности, в Латинской Америке. Это опасно. На это нужно действительно реагировать, чтобы ни у кого не возникало иллюзий, что такой подход торга хотя бы теоретически возможен. Нет, невозможен. Потому что это вопрос дальнейшего существования украинского государства или уничтожения украинского государства», — подчеркнул Чубаров.

Он также отметил, что политики, которые опасаются «дальнейшей эскалации вплоть до перехода на ядерную войну», думают, что ее можно избежать умиротворением диктатора Владимира Путина через уступки украинского государства, и первой из таких уступок видят Крым.

7 апреля 2023 года президент Бразилии предложил, чтобы Украина отказалась от оккупированного Россией Крыма, что, по его мнению, поможет закончить войну.

Да Силва заявил, что президент Владимир Зеленский «тоже не может хотеть всего», а НАТО, по его словам «не сможет поселиться на границе».

Реагируя на это заявление, в Министерстве иностранных дел заявили, что Украина «не торгует своими территориями».

14 апреля Лула да Силва проведет переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Ожидается, что президент Бразилии попытается продвинуть свое предложение по посредническим переговорам о прекращении войны в Украине.

В январе Бразилия отказалась передать Украине боеприпасы и отклонила просьбу Германии отправить ВСУ снаряды для танков.

В начале марта президент Владимир Зеленский провел с Лула да Силвой разговор.