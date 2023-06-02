«Они фактически развалятся». Уоллес считает, что Украина может деоккупировать Крым уже в этом году 2 июня, 15:36 Министр обороны Британии Бен Уоллес (Фото:Wikipedia)

Украина может освободить Крым уже в этом году, поскольку у российских войск может закончиться необходимое оборудование для сопротивления, сказал министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью The Washington Post.

«То, что мы видели на поле боя, заключается в том, что если вы ударите российские силы не в том месте, они фактически развалятся», — сказал он.

«Можно посылать молодых людей умирать десятками тысяч, что они и делают, но нельзя магически создать танки и системы вооружения, которые им нужны», — подчеркнул Уоллес.



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Сообщается, что мнение Уоллеса относительно украинского контрнаступления намного оптимистичнее того, которое высказывали представители разведки США, которые в начале года заявляли, что проблемы с личным составом и техникой приведут к лишь «скромным успехам» Киева.



По материалам WP, официальные лица США утверждают, что с тех пор ситуация улучшилась, однако они также предполагают, что возвращение даже небольшого количества территорий может повлиять на военные планы России.



24 мая Уоллес приехал в Киев. Он встретился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и обсудил дальнобойное оружие.



11 мая CNN сообщил, что Лондон уже предоставил Киеву несколько дальнобойных авиационных крылатых ракет Storm Shadow. Позже это подтвердил и Уоллес, подчеркнув, что использовать ракеты будут на суверенной территории страны.



Лондон анонсировал передачу Киеву сотен ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км и ракет для ПВО. Также Британия вместе с Нидерландами возглавила «авиаколлацию» и начнет летом тренировать украинских пилотов.

