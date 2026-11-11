Две российские крылатые ракеты Бандероль нарушили воздушное пространство Молдовы

Национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет Бандероль (S8000). Это произошло во время массированного удара РФ по Украине в среду, 11 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Молдовы.

Первая ракета пересекла государственную границу в 06:04 со стороны села Яськи Одесской области в направлении села Тудора района Штефан-Водэ. Она покинула воздушное пространство Молдовы в 06:09 в направлении села Староказачье Одесской области.

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Вторая ракета пересекла государственную границу в 06:06 со стороны села Лиманское Одесской области в направлении поселка Первомайск Приднестровского региона. Она покинула национальное воздушное пространство в 06:10 в направлении города Раздельная Одесской области.

S8000 Бандероль / Инфографика: NV

Министерство обороны Молдовы отметило, что Центр воздушных операций продолжает мониторинг воздушного пространства в координации с компетентными органами и партнерами.

В ночь на 11 ноября РФ атаковала Украину беспилотниками, в том числе реактивными, и нанесла ракетный удар по Харькову. Атаке подверглись Запорожская, Ровненская, Одесская и Житомирская области, а также город Кривой Рог.

Всего за ночь российские оккупанты нанесли удар по Украине управляемой авиационной ракетой Х-59/69, а также 163 ударными БпЛА и аппаратами S8000 Бандероль/Дань-Т. ПВО обезвредила 14 Бандеролей/Дань-Т и 130 дронов.