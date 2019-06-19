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Крушение МН17 на Донбассе: подозреваемый украинец Харченко находится на оккупированных территориях

Вчера, 16:09
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Крушение МН17 на Донбассе: подозреваемый украинец Харченко находится на оккупированных территориях - фото

Eva Plevier/Reuters

В причастности к крушению лайнера подозревают россиян и украинца

Один из подозреваемых в причастности к крушению пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донбассом Леонид Харченко находится на временно оккупированных территориях, сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

По его словам, Харченко находится в розыске, пишет Интерфакс-Украина.

Луценко объяснил, что в случае задержания украинца, его арестуют по решению украинского суда «и посредством видеосвязи он будет давать показания голландскому суду».

Он добавил, что именно в этом уголовном деле приговор голландского суда будет обязателен на территории Украины.

«В случае, если мы сможем задержать этого человека, и если голландский суд осудит его, то приговор суда будет выполняться на территории Украины», — резюмировал генпрокурор.

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Напомним, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению пассажирского самолета в июле 2014 года на Донбассе.

Россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко объявлены в международный розыск.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

В 2016 году Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.

Теги:   Международная миссия защиты расследования авиакатастрофы Боинга 777 Юрий Луценко МН17

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