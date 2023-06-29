В Беларуси строят крупный военный полевой лагерь: Беларускі Гаюн раскрыл детали
Строительство крупного военного лагеря под Осиповичами (Фото:Радио Свобода)
На территории бывшей воинской части в Могилевской области Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи идут активные работы по обустройству военного полевого лагеря, пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн.
Отмечается, что об этом свидетельствует совокупность факторов.
В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в 25 или 26 июня.
На спутниковых снимках, обнародованных представителями мониторинговой группы, видны изменения.
В сравнении снимков 9 и 27 июня можно заметить изменения минимум на шести участках на территории бывшей воинской части.
«Точно проходит уборка территории, а между казармами, где ранее был песок, теперь его нет. В северной же части видны и признаки работ», — отмечает Беларускі Гаюн.
Издание также напомнило данные Радио Свобода о возможном установлении палаток и спрогнозировало, сколько человек они могут вместить.
По данным мониторинговой группы, речь может идти о размещении до 6500 человек.
Будут ли там располагаться наемники ЧВК Вагнера, пока неизвестно.
Текущее состояние инфраструктуры военного городка потребует достаточного времени на приведение его в пригодное для использования состояние.
Уточняется также, что на данный момент это единственное место, где подтверждено проведение работ.
23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».
Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.
В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».
26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.
Информация о переброске наемников в страну пока не подтверждается.