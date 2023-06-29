В Беларуси строят крупный военный полевой лагерь: Беларускі Гаюн раскрыл детали 29 июня, 12:50 Строительство крупного военного лагеря под Осиповичами (Фото:Радио Свобода)

На территории бывшей воинской части в Могилевской области Беларуси в районе населенного пункта Осиповичи идут активные работы по обустройству военного полевого лагеря, пишет мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Отмечается, что об этом свидетельствует совокупность факторов.

В последние дни поступило большое количество информации о том, что туда свозятся рабочие из разных районов страны со своей строительной техникой. По разным данным, работы начались в 25 или 26 июня.

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На спутниковых снимках, обнародованных представителями мониторинговой группы, видны изменения.

В сравнении снимков 9 и 27 июня можно заметить изменения минимум на шести участках на территории бывшей воинской части.

«Точно проходит уборка территории, а между казармами, где ранее был песок, теперь его нет. В северной же части видны и признаки работ», — отмечает Беларускі Гаюн.

Издание также напомнило данные Радио Свобода о возможном установлении палаток и спрогнозировало, сколько человек они могут вместить.

По данным мониторинговой группы, речь может идти о размещении до 6500 человек.

Будут ли там располагаться наемники ЧВК Вагнера, пока неизвестно.

Текущее состояние инфраструктуры военного городка потребует достаточного времени на приведение его в пригодное для использования состояние.

Уточняется также, что на данный момент это единственное место, где подтверждено проведение работ.

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ. Он заявил, что 25 тысяч его наемников идут «восстанавливать справедливость».

Но когда колонна вагнеровцев уже была в Московской области, в пресс-службе Лукашенко заявили, что он провел переговоры с Пригожиным. После чего Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и разворачивает свои войска.

В пресс-службе Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

26 июня Путин предложил три варианта действий боевикам ЧВК Вагнер, которые участвовали в попытке мятежа. Среди них было предложение отправиться боевикам Вагнера в Беларусь.

Информация о переброске наемников в страну пока не подтверждается.