На борту почти 1,5 тысячи человек. В Греции проверяют израильский круизный лайнер после сообщения о заминировании

Инцидент произошёл на фоне протестов против захода лайнера в порт Сироса (Фото: YouTube)

В порту греческого острова Сирос проверяют круизный лайнер Crown Iris после сообщения об угрозе взрыва . На борту судна находятся почти 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра подозрительных предметов не обнаружили.

Об этом сообщает ekathimerini.

Лайнер Crown Iris под флагом Панамы, принадлежащий израильской компании, готовился отплыть в израильскую Хайфу. На его борту находятся 940 пассажиров и 597 членов экипажа.

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К проверке привлекли команду портовой администрации, специально обученную собаку и водолаза из частной компании. Ожидается, что к операции также присоединится подразделение подводных операций береговой охраны Греции, которое проведет дополнительный тщательный осмотр судна.

Инцидент произошёл на фоне протестов против захода лайнера в порт Сироса. Накануне местные власти запретили запланированную акцию левой организации, сославшись на потенциальную угрозу общественному порядку и экономике острова.

3 ноября серия сообщений о заминировании пассажирских самолетов в нескольких странах Европы привела к перебоям в авиасообщении. Самолеты проверяли, перенаправляли в другие аэропорты и даже сопровождали истребителями. Взрывчатки на борту ни одного из них обнаружено не было.

Среди авиакомпаний, рейсы которых оказались под угрозой, — польская LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air и Ryanair. Никто не пострадал, и ни один из самолетов, о которых шла речь во вторник, не совершал экстренной посадки.