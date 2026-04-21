«Украина выполнила то, о чем просил ЕС». Зеленский обсудил с главой Евросовета Коштой разблокирование кредита в 90 млрд евро

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Европейского совета Антониу Коштой вопрос о разблокировании финансового пакета помощи на 90 млрд евро .

Об этом глава украинского государства заявил 21 апреля в своем официальном Telegram-канале.

По словам президента Зеленского, «Украина выполнила то, о чем нас просил Евросоюз».

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«Антониу (Кошта — ред.) также отметил наши договоренности в сфере безопасности со странами Ближнего Востока и Персидского залива. Украинская система защиты жизней, которую мы предлагаем партнерам в формате Drone Deal, действительно уникальна. Мы уже начали это сотрудничество и с отдельными европейскими странами. Договорились, что продолжим обсуждение этой темы во время личной встречи уже в ближайшее время. Важно, чтобы Европа была объединенной и защищенной», — заявил глава украинского государства.

В свою очередь, Кошта прокомментировал разговор с украинским президентом в соцсети Х.

«Спасибо, господин президент Зеленский — за то, что вы выполнили договоренность: отремонтировали нефтепровод Дружба и возобновили его работу», — подытожил он.

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Ранее издание Deutsche Welle сообщило, что Европейский Союз запустил финальную процедуру по предоставлению Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Как отмечает издание, вопрос кредита внесли в повестку дня заседания Комитета постоянных представителей стран ЕС, которое состоится 22 апреля.

19 декабря 2025 года лидеры ЕС приняли решение о совместном финансировании кредита для Украины на сумму 90 млрд в течение двух последующих лет. Согласно договоренности, Венгрия, Чехия и Словакия не обязаны участвовать в этой программе.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нарушил достигнутое соглашение и заблокировал кредит, шантажируя Украину и требуя возобновить работу нефтепровода Дружба, поврежденного в результате российской атаки в январе. По этому нефтепроводу Венгрия и Словакия получали российскую нефть.

13 апреля 2026 года Петер Мадьяр, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса, победившей на парламентских выборах, заявил, что поддерживает соглашение по кредиту для Украины на 90 млрд евро, которое предусматривало возможность отказа Венгрии от финансирования.

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Впоследствии Мадьяр отметил, что ожидает от Орбана отмены вето на предоставление Украине кредита ЕС после возобновления поставок нефти по трубопроводу Дружба.

19 апреля Орбан сообщил, что Украина выразила согласие возобновить поставки нефти по трубопроводу Дружба 20 апреля, если Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.

21 апреля еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что Украина получит первый транш по займу ЕС в конце мая — начале июня 2026 года.

Со стороны ЕС все решения уже согласованы, за исключением поправки к многолетнему бюджету, которую блокировала Венгрия, и этот вопрос могут решить уже в ближайшее время, заявил еврокомиссар.