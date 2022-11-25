Двери кабинетов европарламентариев, не поддержавших признание РФ государством-террористом, «украсили» кровавым Путиным 25 ноября, 14:41 На дверях изобразили кровавого Путина (Фото:twitter.com/ijabs)

Кровавого российского диктатора Владимира Путина изобразили неизвестные на дверях кабинетов евродепутатов, не поддержавшие резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил избранный от Латвии евродепутат Иварс Иябс в четверг, 25 ноября.

«В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром для всех 44, не поддержавших признание России террористическим государством», — написал он в Twitter.

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В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Депутаты Европарламента заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты нарушают международное право.