Двери кабинетов европарламентариев, не поддержавших признание РФ государством-террористом, «украсили» кровавым Путиным

25 ноября, 14:41
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На дверях изобразили кровавого Путина (Фото:twitter.com/ijabs)

На дверях изобразили кровавого Путина (Фото:twitter.com/ijabs)

Кровавого российского диктатора Владимира Путина изобразили неизвестные на дверях кабинетов евродепутатов, не поддержавшие резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил избранный от Латвии евродепутат Иварс Иябс в четверг, 25 ноября.

«В Европарламенте тоже есть лесные братья. Такое сегодня утром для всех 44, не поддержавших признание России террористическим государством», — написал он в Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/ijabs/status/1595735558428495872?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1595735558428495872%7Ctwgr%5E4b539cf50e46df6e64b5705799bf3a036eb65711%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2022%2F11%2F25%2F7151293%2F

В среду, 23 ноября, Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

Резолюцию поддержали 494 депутата, 58 против, 44 воздержались.

Документ носит рекомендательный характер для Еврокомиссии и Совета ЕС.

Депутаты Европарламента заявили, что военные удары России по гражданским объектам, таким как энергетическая инфраструктура, больницы, школы и приюты нарушают международное право.

https://www.youtube.com/watch?v=ozpS3FQatK8&t=5s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин Европарламент Война России против Украины

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