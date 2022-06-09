Кроме Северодонецка, армия РФ пытается атаковать на Изюмском направлении — Минобороны Британии 9 июня, 10:18 Цей матеріал також доступний українською Российские войска пытаются продвинуться на Изюмском направлении (Фото:Генштаб)

По информации министерства обороны Великобритании, бои в Северодонецке продолжаются. Кроме того, российские оккупационные войска также активизировались на Изюмском направлении.

В сообщении британского ведомства в Twitter говорится, что продвижение России на Изюмском направлении застопорилось с апреля, после того как украинские войска умело использовали местность, чтобы замедлить продвижение оккупационных войск.

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Россия, вероятно, пыталась восстановить Восточную группу войск после того, как она понесла очень тяжелые потери в ходе неудавшегося наступления на Киев, но ее подразделения остаются недостаточно укомплектованными.

«Россия, вероятно, стремится набрать обороты в этом районе, чтобы оказать дальнейшее давление на Северодонецк и дать возможность продвинуться вглубь Донецкой области», — говорится в сообщении.

В утренней сводке Генштаб сообщал, что армия РФ проводила наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Долгенького в Харьковской области. Боевые действия продолжаются.

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