Кризис в Венесуэле: Совбез ООН собирается на экстренное заседание Сегодня, 16:20 639 Цей матеріал також доступний українською EPA Помпео будет призывать поддержать Гуайдо EPA

В субботу, 26 января, Совет безопасности ООН собирается на экстренное заседание для обсуждения политического кризиса в Венесуэле.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Инициатором созыва заседания выступили США. Сообщается, что госсекретарь США Майк Помпео планирует призвать Совет безопасности ООН признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января провозгласил себя исполняющим обязанности президента.

Он также будет просить поддержать переходное правительство Венесуэлы.

Напомним, президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". Вашингтон заявил о готовности предоставить народу Венесуэлы гуманитарную помощь. В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрини и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.