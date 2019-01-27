Кризис в Венесуэле: Израиль признал Гуайдо исполняющим обязанности президента Вчера, 17:29 539 Цей матеріал також доступний українською EPA Биньямин Нетаньяху EPA

Израиль признал оппозиционное правительство Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Сегодня Израиль присоединяется к Соединенным Штатам, а также к Канаде, большинству южноамериканских и европейских стран, и я информирую мир, что мы признаем новое руководство в Венесуэле", – заявил Нетаньяху.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро отклонил международный ультиматум о перевыборах и заявил, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо нарушил конституцию страны.

10 января началась вторая каденция Николаса Мадуро. После инаугурации, 15 января, парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором.

Национальная ассамблея, контролируемая оппозиционным большинством, объявила второй срок Мадуро нелегитимным. Главой парламента избрали 35-летнего Хуана Гуайдо.



21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к восстанию. В столкновениях во время протеста погибли не менее 14 человек.

Читайте также: Хуан Гуайдо. Что известно о 35-летнем инженере, который бросил вызов президенту Венесуэлы



23 января Гуайдо провозгласил себя "исполняющим обязанности президента". О поддержке Гуайдо заявили США, ЕС, Канада, Гватемала, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили, Парагвай, Гондурас, Коста-Рика, Панама, Боливия и другие страны.

Лидеры Франции и Испании дали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро восемь дней на объявление о выборах, иначе они признают Хуана Гуайдо президентом страны.

В то же время в РФ признали майские выборы, а Мадуро – законным главой государства. К такой позиции также присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также президент Беларуси Александр Лукашенко.



Николас Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

Читайте также: Мадуро должен уйти. Мировые СМИ о том, что происходит в Венесуэле

