Глава Фонда имени Стефана Батория, польский журналист, колумнист Эдвин Бендик в интервью Radio NV рассказал, что, пользуясь кризисом вокруг Конституционного трибунала в Польше, российская пропаганда продвигает нарратив, что в Польше «госпереворот», как в Украине в 2014 году.

«Россияне заинтересованы нам „помогать“. И здесь (во время противостояния вокруг Конституционного трибунала Польши — ред.) мы видели, что российская дезинформация была очень активной. Я видел анализы, которые показывали, что они доказывают, что у нас сейчас то же, что было в Украине в 2014 году, что это госпереворот, а дальше что нацисты приходят к власти. Мы знаем этот нарратив», — заявил Бендик в эфире Radio NV.

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Он добавил, что премьер Польши Дональд Туск в настоящее время доказывает, что в стране есть отчетливо пророссийские политсилы, к которым, по словам Бендика, принадлежит, в частности, Конфедерация Гжегожа Брауна.

«Я слушал пресс-конференцию премьера, также обращение президента после встречи Совета национальной безопасности. Там было очень важно, что они говорили, я бы сказал, на языке компромисса, что сейчас самые важные безопасность и вопросы безопасности. Это правда, потому что россияне очень активно эскалируют свои провокации. И что нам нужно объединиться вокруг самых важных тем. Мы увидим, будет ли так», — отметил польский журналист.

Политический кризис в Польше — главное

30 октября в Польше обострилось противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда судья Анна Корвин-Пьотровская, присягу которой президент Навроцкий не принял, объявила об отстранении главы учреждения Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханского. Оппозиционная партия Право и справедливость (PiS) расценила эти действия как попытку государственного переворота.

Уже на следующий день президент Польши Кароль Навроцкий созвал срочные консультации с представителями парламентских фракций, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. В то же время, премьер-министр Дональд Туск назвал события вокруг Трибунала шагом к восстановлению верховенства права.

На фоне обострения конфликта в Польше также инициировали процедуру вынесения вотума недоверия правительству Дональда Туска.

3 ноября Навроцкий призвал премьер-министра Дональда Туска прекратить действия представителей правительства в здании Конституционного трибунала и урегулировать ситуацию до 11 ноября.