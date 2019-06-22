Молдова хочет пригласить украинских экспертов для создания своего Антикоррупционного бюро Сегодня, 16:20 Цей матеріал також доступний українською REUTERS / Valentyn Ogirenko В эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия «уже хорошо работает и является независимым». REUTERS / Valentyn Ogirenko

Новое правительство Молдовы планирует пригласить экспертов из Украины, чтобы создать Антикоррупционное бюро.

Об этом Громадському сообщила премьер-министр Молдовы Майя Санду.



«Я бы хотела, чтобы это бюро (Антикоррупционное — ред.) советники премьер-министра создали за две недели, и мы бы хотели пригласить людей из Украины, из Румынии, чтобы перенять опыт этих стран», — отметила она.

Чиновница рассчитывает, что в эту структуру войдут эксперты из других стран, где сектор правосудия «уже хорошо работает и является независимым».

«И именно поэтому мы нуждаемся в этом консультативном совете, ведь хотим понимать, как нам правильно расставить свои приоритеты, повестка дня сейчас достаточно непростая, а ожидания людей — очень высокие», — добавила Санду.

Напомним, что вечером 14 июня в Молдове старое правительство Павла Филипа в полном составе ушло в отставку. Парламент назначил проведение местных выборов на 20 октября.

К этому времени в стране действовали два правительства — новое правительство во главе с премьером Майей Санду и старое правительство Павла Филипа, который имел поддержку Конституционного суда.

Легитимность нового правительства Молдовы признали США, ЕС, а также РФ. Президент Игорь Додон высказался в поддержку правительства Санду.