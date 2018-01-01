Кризис в Азовском море. В Европе предлагают расширить миссию ОБСЕ Сегодня, 19:32 150 Цей матеріал також доступний українською 6 декабря Климкин встретился с Моаверо-Миланези

Глава Министерства иностранных дел Германии Хейко Маас в Милане на полях встречи глав МИД стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе предложил расширить миссию ОБСЕ на Азовское море.

Об этом идет речь в сюжете Радио НВ.

Предложения Германии и Дании

По мнению Мааса, в ситуации обострения украинского-российского кризиса вокруг Азовского моря и Керченского пролива этот шаг необходим. По словам министра, расширение миссии станет темой обсуждения во время встречи представителей Украины и России при посредничестве Германии и Франции. Мероприятие должно состояться 11-го декабря в Берлине. Перед этим глава немецкого МИДа встретился с министрами иностранных дел Украины Павлом Климкиным и России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить предложение переговоров.

Глава МИД Германии Маас высказался за расширение миссии ОБСЕ на Азовское море / Фото: EPA

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе могла бы играть роль в мониторинге в Азовском море. Думаю, что в Украине это, в целом, будут считать рациональным шагом. Зато российская сторона настроена очень, очень скептически", - заявил Маас.

До этого представитель Дании - министр иностранных дел и развития Андерс Самуэльсен - предложил странам-членам организации рассмотреть возможность введения международного мониторинга в Керченском проливе. Он добавил, что Дания предоставит внебюджетный взнос в размере более 550 тысяч евро для деятельности специальной мониторинговой миссии.

Сейчас действие мониторинговой миссии ОБСЕ распространяется на сухопутную территорию Украины и имеет целью, в частности, наблюдение за реализацией Минских договоренностей. После захвата украинских моряков в районе Керченского пролива Украина призвала мониторинговую миссию ОБСЕ начать усиленный мониторинг акватории Азовского моря и прилегающих территорий.

Реакция Могерини и Моаверо-Миланези

Инцидент с участием России в Керченском проливе стал нарушением общих принципов ОБСЕ, заявила верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини. Последние события в Азовском море, по ее словам, являются причиной для значительной обеспокоенности. Она также призвала стороны к деэскалации конфликта. Приоритетом, по ее словам, сейчас является возобновление безопасности и кооперация.

"Мы призываем все стороны продемонстрировать крайнюю сдержанность, чтобы достичь немедленной деэскалации. Мы призываем Россию освободить задержанные корабли, их экипажи и оборудование безусловно и немедленно. Европейский Союз сохраняет приверженность также устойчивому политическому решению конфликта на востоке Украины. Мы продолжаем призывать к полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами. И мы четко дали понять, что так называемые выборы на неподконтрольных правительству территориях на востоке Украины являются незаконными и подрывают обязательства, закрепленные в рамках Минских договоренностей", - заявила Могерини.

Встреча Климкина и Энцо Моаверо-Миланези в Милане 6 декабря / Фото: EPA

Необходимость разрешения кризиса в Украине отметил и действующий председатель ОБСЕ Энцо Моаверо-Миланези. Он также отметил, что выполнение Минских соглашений является важным для поиска наилучшего выхода из ситуации.

"Есть кризис в Украине. Для поиска решения чрезвычайно важным является выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Но я призываю всех к решению прежде всего недавнего элемента конфликта. Я имею в виду всем известное обострение в Азовском море", - отметил Миланези.

Украина призвала к действиям

Энцо Моаверо-Миланези также провел встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Как сообщили в украинском МИДе, они обсудили важность интенсификации политического диалога между Украиной и Италией на высоком уровне, а также углубления экономического сотрудничества между странами. Также Климкин подчеркнул необходимость усиления санкционного режима в отношении России из-за ее агрессивных действий в Азовском и Черном морях.

Деклараций недостаточно, нужны решительные действия

"Деклараций недостаточно, нужны решительные действия. Пятый год подряд на повестке дня заседания Совета министров ОБСЕ главная тема - российское дестабилизирующее поведение, которое является главной угрозой европейской безопасности. В этом году Россия не отступила, но расширила свои действия на Азовское море, Черное море и Керченский пролив", - напомнил Климкин.

Министр добавил, что Россия блокирует возможность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посещать Крым для наблюдения за ситуацией на полуострове. В то же время, там оккупационные власти продолжают преследовать украинцев, крымских татар и всех тех, кто выступает против оккупации полуострова. Он также призвал Россию прекратить эти преследования.

Заявление Церетели

Обострение ситуации в Керченском проливе вызывает глубокое беспокойство, отметил на заседании Совета министров иностранных дел президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели. Он заверил, что ассамблея полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Церетели сказал, что дважды возглавлял делегации во время посещения Украины в этом году, включая пребывание в районах вблизи линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что подчеркивал необходимость осуществления неотложных шагов по улучшению гуманитарной ситуации, в том числе достижения устойчивого режима прекращения огня.

Георгий Церетели заявил, что Парламентская ассамблея ОБСЕ полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины / Фото: EPA

Напомним, советник командующего Военно-морскими силами Украины, волонтер Виктория Христенко сообщила, что у одного из раненых украинских моряков, которые были захвачены во время атаки россиянами украинских кораблей возле Керченского пролива, тяжелое ранение ног, у другого - травматическая ампутация пальцев кисти. Она отметила, что украинские консулы не получили никакой официальной информации о характере ранений пострадавших моряков, кроме той, что раненых посетила омбудсмен Москвы Татьяна Потяева.

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что посетила троих раненых украинских моряков, которые находятся в медицинской части СИЗО Матросская тишина в Москве. По словам омбудсмена, раненым оказывается вся необходимая медицинская помощь, они обеспечены необходимыми препаратами, медики оценивают полученные ими травмы как ранения легкой степени тяжести, лечение уже дает положительную динамику.