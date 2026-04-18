Танкеры и другие суда в Ормузском проливе у берегов Мусандама (Фото: REUTERS/Stringer REFILE)

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.



По данным издания, в совещании приняли участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Гегсет и министр финансов Скотт Бессент. Причиной стало новое напряжение вокруг Ормузского пролива на фоне хрупкого перемирия, срок действия которого истекает через три дня.

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Сообщается, что Иран снова усилил контроль над Ормузским проливом и фактически объявил его закрытым в ответ на продолжающуюся американскую блокаду иранских портов. Агентство также пишет об обстрелах судов во время прохождения пролива и о том, что Трамп публично обвинил Тегеран в попытке шантажа.

После совещания Трамп заявил журналистам, что Иран «немного разозлился» и снова хотел закрыть пролив, но, по его словам, США не позволят себя шантажировать. В то же время он дал понять, что переговоры продолжаются и Вашингтон все еще надеется на договоренность.

Axios отмечает, что несмотря на новый кризис стороны достигли определенного прогресса в переговорах по иранской ядерной программе, в частности относительно запасов обогащенного урана. Посредническую роль, по данным издания, играет Пакистан, а главнокомандующий армии этой страны Асим Мунир на этой неделе посещал Тегеран.

Накануне Трамп публично говорил, что сделка с Ираном может быть заключена «за день или два», но нынешнее обострение показало, что ситуация остается нестабильной. По состоянию на вечер 18 апреля окончательной договоренности между США и Ираном нет.

8 апреля Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива.

Однако 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Пакистане завершились безрезультатно. После этого Трамп сказал, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

15 апреля президент США заявил, что навсегда открывает Ормузский пролив и что делает это « для Китая и для всего мира».



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17 апреля Иран объявил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, принятого 16 апреля.