Госдеп США о российском ударе по Кривому Рогу: Умышленная кампания против мирных украинцев 13 июня, 22:30 Последствия российского обстрела (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

США считают, что российский ракетный удар по Кривому Рогу во вторник, 13 июня, стал еще одним примером российской умышленной кампании против мирного населения Украины.

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепа США Мэтью Миллер, отвечая на вопросы журналиста об утреннем российском обстреле.

«Российский ракетный удар убил украинских мирных жителей. Это то, что мы видели с начала этого конфликта», — говорится в сообщении.

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Миллер напомнил, что россияне целятся не только по военным объектам или подразделениям на поле боя.

«Они проводили систематическую умышленную кампанию против мирного населения и украинской гражданской инфраструктуры путем нанесения авиационных и ракетных ударов. Это просто последний пример», — сказал Миллер об обстреле Кривого Рога.

В ночь на 13 июня по всей Украине звучала воздушная тревога. Россия осуществила новую массированную атаку дронами и ракетами: был атакован Киев, а также ряд других городов.

В Кривом Роге было попадание в жилой дом. В результате российской ракетной атаки погибли 11 человек: четверо в жилой пятиэтажке, еще семь — на территории склада частного предприятия. Самому младшему из погибших на складе было 17 лет. 14 июня объявлено днем траура.