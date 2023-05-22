Германия расследует возможное отравление критиков Путина в Берлине — СМИ 22 мая, 07:21 Немецкая полиция расследует возможное отравление критиков Путина (Фото:jonathantphotos/www.flickr.com)

В Германии расследуют предполагаемое отравление критиков российского диктатора Владимира Путина, сообщает Welt am Sonntag.

Как сообщила газета, двое активистов, принимавших участие в конференции, организованной Михаилом Ходорковским, 29−30 апреля, впоследствии заявили о симптомах отравления.



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Немецкая полиция подтвердила, что ведется расследование, но не упомянула о предполагаемой причастности России к этим двум инцидентам.

Глава фонда Свободная Россия Наталья Арно назвала себя одной из жертв предполагаемого отравления.

«Есть подозрение, что во время недавней поездки в Европу меня отравили, возможно, каким-то нервно-паралитическим веществом, расследует одна (или даже не одна) западная разведка», — написала она в Facebook.

Арно сказала, что у нее появились «странные симптомы» после того, как она почувствовала необычный запах в своем гостиничном номере европейском городе.

По данным российского портала Агентство, у другого неизвестного журналиста, покинувшего Россию, в дни конференции были похожие симптомы, и он лечился в больнице Шарите в Берлине.

Российская власть неоднократно подозревалась в отравлении критиков режима как внутри страны, так и за рубежом. По данным британских властей, в 2018 году ГРУ отравила нервно-паралитическим веществом Новичок бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Сотрудники российской спецслужбы ФСБ также стояли за отравлением лидера оппозиции Алексея Навального в России в августе 2020 года, после чего он прошел длительное лечение и реабилитацию в больнице Шарите в Берлине.