«Следующие дни будут критическими». Что произойдет, если Путин полностью слетит с катушек — политолог 6 июля, 14:21 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Savostyanov/Pool via REUTERS)

Политолог Алексей Кошель считает, что следующие несколько дней будут критическими для Украины и всего мира, ведь российский диктатор Путин может «слететь с катушек».

В эфире Radio NV эксперт рассказал, как этому можно попытаться помешать.

— В Financial Times сообщают, что во время визита лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине, и это стало частью китайской кампании на смягчение и восстановление отношений с Европейским Союзом. Это так может работать? Насколько предостережение от Цзиньпина для Путина будет указанием, которое он точно выполнит?

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— Мне кажется, что действительно так и было, поскольку Financial Times дает ссылки на несколько источников. Они ссылаются и на американских чиновников, и на бывших китайских чиновников, и на европейских дипломатов. То есть они используют несколько источников, поэтому я думаю, что с очень высокой степенью вероятности именно так и было.

Но станет ли это окончательным сдерживающим фактором для Путина? Я сомневаюсь, потому что в течение последних недель мы услышали несколько заявлений.

Заявление со стороны официального Вашингтона о том, что риски остаются чрезвычайно высокими. Обратите внимание, тональность заявлений со стороны Украины, опять же, свидетельствует о том, что риски могут быть большими. Если посмотрим европейских высокопоставленных чиновников, заявления именно в таком плане.

Инфографика: NV

Сейчас на самом деле у нас есть несколько чрезвычайно критических дней до вильнюсского саммита, потому что если Путин решится на те или иные действия с использованием ядерного оружия, то они могли бы… Если он полностью сойдет с катушек, то высока вероятность, что это может произойти.

— Ближайшее время для этого оптимальное?