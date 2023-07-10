«Часть семьи». Глава Мюнхенской конференции выступил за вступление Украины в НАТО, но «как только разрешат условия» 10 июля, 09:14 Кристоф Хойсген (Фото:European Institute at Columbia University/www.flickr.com)

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген выступил за скорейшее вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Spiegel.

«Украина должна стать и станет членом НАТО — как только позволят условия», — сказал он.

По словам Хойсгена, о принятии страны на нынешней фазе войны не может быть и речи, поскольку это вовлечет альянс в войну из-за обязательства оказывать помощь в соответствии со статьей пятой Североатлантического договора.

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Однако, он заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе, который начнется во вторник, должен подать сигнал, «что Украина является частью семьи НАТО».

«Мы должны предоставить Украине все военные средства, которые нужны стране для самообороны, иначе Украина перестанет существовать», — сказал он.



Почему саммит НАТО в Вильнюсе важен для Украины

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

3 июля Зеленский призвал президента США Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО.