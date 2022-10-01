В Одессу с неанонсированным визитом прибыла министр обороны Германии Ламбрехт

1 октября, 23:18
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Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приехала в Одессу с неанонсированным визитом (Фото:Welt)

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт приехала в Одессу с неанонсированным визитом (Фото:Welt)

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в субботу, 1 октября, прибыла с ранее не анонсированным визитом в Одессу, где встретилась со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом сообщает немецкое издание Welt.

Это первый визит министра обороны Германии в Украину с момента начала полномасштабного вторжения РФ.

Ламбрехт в Одессе осмотрела САУ Gepard, 30 единиц которых Украина ранее получила от ФРГ. По словам министра, эти самоходные зенитные установки помогут оградить одесскую критическую инфраструктуру от ракетных ударов РФ.

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В ходе встречи Ламбрехт сообщила, что Украина в ближайшее время получит первый из нескольких обещанных Берлином комплексов противовоздушной обороны IRIS-T. По ее словам, он должен поступить в течение «следующих нескольких дней».

Также она заявила, что Германия совместно с США и Великобританией будут координировать действия по предоставлению Украине реактивных систем залпового огня.

«И мы будем продолжать делать то же самое в будущем, также когда дело касается доставки танков», — сказала Ламбрехт.

В свою очередь, Алексей Резников сообщил, что Ламбрехт «привезла хорошие новости и еще больше инструментов для укрепления украинской армии».

«Мы обсудили текущую геополитическую и безопасность, госпожа министр была рада пообщаться с нашими воинами и увидеть систему Gepard на боевом дежурстве», — добавил он.

https://twitter.com/oleksiireznikov/status/1576285634930823168

Несколькими днями ранее в Киев тайно приезжал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, чтобы обсудить военную помощь Украине с Алексеем Резниковым.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Минобороны Украины Одесса Германия Военная помощь Поставки оружия Украина-Германия Алексей Резников Война России против Украины IRIS-T SLM

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