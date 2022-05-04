«США внесли свой вклад». Кристина Квин объяснила, почему Украина смогла дать отпор России 4 мая, 20:36 Цей матеріал також доступний українською Кристина Квин: США внесли свой вклад, так как поставляли оружие Украине еще до начала боевых действий (Фото:Halyna Tereshchuk/RadioSvoboda.Org (RFE/RL))

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью НВ объяснила, почему Украина смогла дать отпор России.

«Украинский народ, украинские военные, украинское правительство действительно показали, что они невероятно сильны, невероятно стойкие, и, откровенно говоря, гораздо более гибкие и инновационные, чем российская сторона. Все это способствовало тому, что Украина смогла дать отпор России», — заявила она.

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Квин добавила, что и «США внесли свой вклад», так как поставляли оружие Украине еще до начала боевых действий.

«Где-то за полторы недели до вторжения я у всех на глазах встречала в аэропорту большую, внушительную партию Джавелинов и прочего оборудования», — отметила временная поверенная США в Украине.

Она также подчеркнула, что США увеличили поставки оружия Украине после нападения РФ.

3 мая президент США Джо Байден заявил, что украинские военные «выставляют дураками» российскую армию.

Глава Белого дома посетил завод Lockheed Martin в Трое, штат Алабама, где производят противотанковые ракеты Javelin, и выступил с обращением, посвященным помощи Вашингтона Украине.

Он сообщил, что сейчас в Украине по десять Javelin на каждый российский танк и что только США поставили в Украину более 5500 Javelin. Байден также упомянул, что украинские родители начали называть своих детей Джавелинами. Глава Белого дома отметил храбрость и героизм украинского народа, который защищает свою страну и дает отпор нападению России, и сказал, что в истории наступил переломный момент, а в мире сейчас идет битва между автократией и демократией.



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