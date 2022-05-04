Кристина Квин о лжи Путина: Не думаю, что с 24 февраля из его уст прозвучало хоть одно правдивое слово 4 мая, 20:05 Цей матеріал також доступний українською Кристина Квин считает, что большая часть мира не верит пропаганде РФ (Фото:Кадр видео USEmbassyKyiv via YouTube)

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в интервью НВ отметила, что международное сообщество и Украина проделали хорошую работу по развенчанию ложной информации российской пропаганды.

«Ведь до чего дошло: Путин лжет так много, что, честно говоря, я не думаю, что с 24 февраля из его уст прозвучало хоть одно правдивое слово. Так что я не считаю, что международное сообщество ведется на его вопиюще ложную информацию», — подчеркнула она.

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Временная поверенная США в Украине подчеркнула, что, по ее мнению, большая часть мира не верит пропаганде РФ.

В апреле советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что российские пропагандисты несут не меньшую ответственность за зверства в Украине, чем военные, так как они годами растили в медиа ненависть к Украине.

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