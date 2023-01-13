Министр обороны Германии Ламбрехт решила уйти в отставку — Bild

13 января, 21:37
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Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Кристин Ламбрехт (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Министр обороны Германии Кристин Ламберхт планирует уйти в отставку, сообщает таблоид Bild в пятницу, 13 января, со ссылкой на несколько источников.

По данным Bild, инициатива исходит от самой Ламбрехт, а не от правительства, а с ее преемником должны определиться быстро.

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Информации об отставке Ламбрехт предшествовала череда скандалов, пишет таблоид. Так, вскоре после вступления в должность в декабре 2021 года министр призналась, что не знает званий бундесвера, а спустя пять месяцев сказала, что до сих пор их не выучила.

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Ламбрехт также подвергалась критике за недостаточно оперативные решения о помощи Украине и за сломавшиеся во время учений БМП Puma.

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В конце декабря министра критиковали за новогоднее обращение в Instagram, в котором она на фоне фейерверков говорит, что полномасштабная война в Украине позволила ей познакомиться с интересными людьми.

По данным издания Politico, что Франция и Польша непублично давят на Германию для начала поставок европейскими странами танков Leopard 2 для ВСУ.

Инфографика: NV
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13 января The Guardian и Bloomberg со ссылкой на источники сообщили, что Германия на следующей неделе примет решение о поставках ВСУ танков Leopard 2, а Британия официально объявит о готовности передать Украине танки Challenger 2.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов 11 января объявил, что Украина получит роту танков Leopard в рамках международной коалиции (вероятно, речь идет о роте стандарта НАТО из 14 танков).

5 января по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца США и Германия объявили, что передадут Украине БМП Marder и БМП Bradley. Германия также присоединится к США и передаст Украине батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Германия Министр обороны Бундесвер Кристина Ламбрехт Война России против Украины

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