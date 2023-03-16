В Киев приехал премьер Латвии Кришьянис Кариньш 16 марта, 12:35 Кришьянис Кариньш (слева) (Фото:Krišjānis Kariņš/Twitter)

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш приехал в Украину в четверг, 16 марта.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Посещаю Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Латвией Украины столько, сколько потребуется. Победа Украины имеет решающее значение для свободной Европы», — написал Кариньш.

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Накануне он заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться уже в этом году и выступили за членство страны в НАТО.

3 марта президент Украины Владимир Зелеснкий встретился во Львове с президентом Латвии Эгилсом Левитсем. Страна получила список оружия, необходимого для ВСУ, и считает, что поставки боевых самолетов — вопрос времени.