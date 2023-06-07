Путину впервые с 1945 года удалось объединить Европу — премьер Латвии 7 июня, 20:06 Кришьянис Кариньш (Фото:Patriks Pauls Briķis / DELFI)

Российскому диктатору Владимиру Путину удалось впервые с 1945 году объединить Европу после того, как его войска начали полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Delfi.

По словам главы латвийского правительства, вступление Украины в НАТО — единственная возможность сохранить мир в Европе в долгосрочной перспективе. В противном случае агрессия России будет продолжаться, добавил он.

Видео дня

Кариньш отметил, что Запад — это не географическое образование, оно основано на ценностях. При этом, как отметил премьер, российский диктатор проделал хорошую работу по объединению Европы впервые после 1945 года.

Глава правительства подчеркнул, что народ Украины сражается и умирает за свободу, демократию и ценности, а Запад только говорит об этих ценностях.

«Некоторые люди воспринимают демократию и свободу как должное, говоря, что так было всегда. Дело в том, что этого почти никогда не было, и мы должны это защищать», — добавил он, отметив, что его страна готова помогать Украине до ее победы.

24 мая Кариньш заявил, что для достижения прочного мира Украина должна быть частью Североатлантического альянса.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.