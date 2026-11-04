В штате Нью-Гэмпшир победил демократ Крис Паппас, который станет первым открытым геем, избранным в Сенат США

Конгрессмен-демократ Крис Паппас одержал победу на выборах в Сенат США от штата Нью-Гэмпшир, став первым открыто гомосексуальным мужчиной, занявшим место в верхней палате Конгресса.

Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что 46-летний Паппас — центрист в Палате представителей США, который временами расходился во мнениях со своей партией по важным законодательным вопросам.

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В своей предвыборной кампании он сосредоточился на противодействии администрации президента США Дональда Трампа, в результате чего одержал победу над бывшим сенатором Джоном Сунуну.

После подсчета 20% голосов Сунуну официально признал поражение перед Паппасом.

Фото: via The Guardian

Guardian подчеркивает, что эта предвыборная гонка стала источником беспокойства для демократов, поскольку Паппас, умеренный политик, вел напряженную борьбу с Сунуну за место, освободившееся после ухода на пенсию сенатора-демократа Жанны Шахин.

Во вторник вечером Паппас поблагодарил Сунуну за «очень любезный» звонок с признанием поражения.

«Результаты сегодняшних выборов — это тревожный сигнал для корпоративных лоббистов и миллиардеров, которые манипулировали экономикой, для трусов в Конгрессе, которые допустили сокращение расходов на здравоохранение, введение тарифов и войну, — и для некомпетентного президента, которому даже в голову не приходит, как страдают люди. Сегодня избиратели в Нью-Гэмпшире и по всей стране просто устали и требуют перемен. Я готов бороться изо всех сил, чтобы добиться необходимых нам перемен», — заявил Паппас.

Также Паппас заручился поддержкой нескольких видных демократов и представил Сунуну, который однажды назвал Трампа неудачником, как псевдоумеренного политика, который в конечном итоге будет бездумно одобрять программу президента.

По данным подсчета AP, Демократическая партия лидирует на промежуточных выборах в Конгресс США. Согласно предварительным данным, в Сенате демократы получают как минимум 52 места из 100, а в Палате представителей также близки к большинству в 218 голосов и на данный момент имеют 204 места против 123 у республиканцев; подсчет голосов продолжается.