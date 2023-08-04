Критик Трампа. Зеленский встретился с республиканцем, который претендует на пост президента США 4 августа, 22:34 Владимир Зеленский и Кристофер Кристи в Киеве 4 августа 2023 года (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 4 августа, встретился с бывшим губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи, который хочет быть кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах в США в 2024 году.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Кристи начал визит с поездки в Бучу Киевской области, которая пережила масштабные военные преступления российских оккупантов. Он заявил, что хотел своими глазами увидеть, что происходит в Украине, и рассказать об этом американскому народу.



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Зеленский отметил, что для Украины очень важна двухпартийная поддержка в США, и поблагодарил Кристи и его коллег.

«Крайне важно, что вся ваша страна, все американцы — на стороне правды и демократии, и они уверены в победе Украины», — подчеркнул президент.

Он напомнил, что США — лидеры в военной помощи Украине и в финансовом секторе. Зеленский также отметил, что для Украины важно усиление помощи со стороны партнеров, чтобы обеспечить надежную защиту от российских террористических ракетных атак и освободить временно оккупированные украинские территории.

Как передает The New York Times, Кристи в том числе посетил Мощун Киевской области и сказал местным жителям, что их поддерживают сотни миллионов американцев.

Газета отмечает, что Кристи, который раньше был союзником 45-го президента США Дональда Трампа, в последнее время критиковал его за пророссийские заявления и называл «марионеткой» главы кремлевского режима Путина, а также критиковал администрацию действующего президента США Джо Байдена, в частности, из-за промедления с поставками истребителей Украине. Политик также поддерживает вступление Украины в НАТО.



Reuters отмечает, что позиция Кристи по Украине контрастирует со взглядами других республиканцев, которые хотят участвовать в президентской гонке.

В июне Украину посетил бывший вице-президент США при Трампе Майк Пенс, который тоже намерен участвовать в президентских выборах 2024 года от Республиканской партии. Пенс стал первым кандидатом в президенты США от республиканцев, который встретился с Зеленским во время предвыборной кампании.



Ранее опрос Times/Siena показал, что Трамп уверенно опережает своего главного оппонента по праймериз Рона Десантиса, несмотря на свои уголовные дела и судебные разбирательства. Трамп получает 54% голосов, а Десантис — 17%.

Майский опрос Reuters/Ipsos показывал, что Кристи готов поддержать только 1% потенциальных участников праймериз.

