США передадут Украине противокорабельные ракеты — NYT 16 апреля, 12:53 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные патрулируют побережье в Одесской области (Фото:ВМС ВС Украины)

После того как украинские защитники ликвидировали флагман российского флота крейсер Москва, США согласились предоставить Украине оружие для обороны морского побережья.

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Об этом со ссылкой на собственные источники среди американских чиновников сообщает The New York Times.

По информации американского издания, украинская сторона в последние недели просила Пентагон предоставить противокорабельные ракеты и другое вооружение для береговой охраны. По данным NYT, в конце концов США согласились и добавили это оружие к уже анонсированному на этой неделе пакету на 800 миллионов долларов.

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Кроме того, на встрече в среду, 13 апреля, высокопоставленные чиновники Пентагона также попросили американских военных подрядчиков разработать предложения по дополнительным противокорабельным ракетам, которые США могли бы предоставить украинцам или американским союзникам.

Американские чиновники признали, что украинцы, делая запрос на ПКР, оказались предусмотрительными. В США считают, что это вносит стратегические изменения в ситуацию в Черном море и заставляет россиян действовать осторожно, не приближаясь к украинскому побережью. Это, в частности, существенно усложняет гипотетический морской десант возле Одессы.

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13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

По словам пресс-секретаря Морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталии Гуменюк, российским оккупантам не удалось эвакуировать экипаж крейсера из-за шторма. Россияне утверждают, что эвакуировали экипаж.

По данным журнала Forbes Украина, это самая дорогая военная потеря РФ во время войны с Украиной. Издание оценило стоимость крейсера в 750 млн долларов.

15 апреля представители Минобороны США в комментарии Washington Post и СNN подтвердили, что флагман Черноморского флота РФ крейсер Москва потопила украинская ракета.



После уничтожения крейсера Москва Россия ударила по ракетному заводу под Киевом, на котором, в частности, изготовляли детали для ракет Нептун.

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