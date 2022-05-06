Как посылали русский военный корабль. Разведка США помогла Украине потопить крейсер Москва — NYT 6 мая, 06:42 Цей матеріал також доступний українською Разведданные по крейсеру Москва были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет Нептун — NYT (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Соединенные Штаты предоставили разведданные, которые помогли Украине обнаружить и уничтожить флагман Черноморского флота России крейсер Москва, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.



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Два высокопоставленных американских чиновника заявили изданию, что Украина уже имела самостоятельно полученные данные о корабле, а США предоставили только подтверждение. Но другие чиновники отметили, что разведка Соединенных Штатов сыграла решающую роль в его потоплении Украиной.

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Отмечается, что сразу после удара по судну представители администрации Байдена хранили молчание, отказываясь подтвердить даже факт нанесения удара, но в последние дни американские чиновники подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки были предоставлены Украине за несколько часов до запуска ракет Нептун.

Они отказались уточнить, какая именно информация была передана, но один из чиновников рассказал, что данные выходят за рамки простого сообщения о местонахождении судна в Черном море в 120 км к югу от Одессы.

Американский чиновник сообщил, что украинцы спрашивали американцев о корабле, плывущем в Черном море к югу от Одессы. Соединенные Штаты идентифицировали его как крейсер Москва и подтвердили его местонахождение, после чего Украина нанесла удар без ведома США.

Один из чиновников сказал, что американская сторона предоставила подтверждение украинским военным, но другие официальные лица заявили, что нет уверенности, что Украина могла потопить флагман Черноморского флота РФ без помощи Соединенных Штатов.

Комментируя публикацию NYT, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают Украине разведданные о местонахождении российских генералов и не принимают участия в принятии решений о выборе целей.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль получил серьезные повреждения. Вечером следующего дня в Минобороны России признали, что крейсер Москва пошел ко дну.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика получилась без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков.

При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек. Сколько человек было на борту Москвы во время удара, неизвестно. Сейчас оккупанты проводят поисковые работы на месте затопления своего флагмана, потопление которого украинскими ракетами Россия не признала.

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