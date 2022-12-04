55% россиян за мирные переговоры. Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди граждан — британская разведка 4 декабря, 10:22 Кремлю будет все труднее поддерживать одобрение войны среди россиян (Фото:REUTERS/Юлия Морозова)

Последние опросы показывают, что общественная поддержка так называемой специальной военной операции значительно падает в России. Из-за неудач на поле боя Кремлю, вероятно, будет все труднее заставлять свой народ молчать.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка ссылается на опубликованные российским изданием Медуза результаты закрытых социологических опросов Федеральной службы охраны РФ, согласно которым, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и лишь 25% поддерживают продолжение конфликта.

Видео дня

Она добавляет, что эти данные соответствуют аналогичному независимому опросу за октябрь 2022 года, в котором 57% респондентов в России высказались в пользу переговоров. При этом в апреле 2022-го около 80% россиян утверждали, что поддерживают войну в Украине.

«Несмотря на усилия российских властей по обеспечению повсеместного контроля над информационной средой, конфликт становится все более ощутимым для многих россиян после „частичной мобилизации“ в сентябре 2022 года», — отмечают в разведке Британии.

В ведомстве констатируют, что Россия вряд ли достигнет значительных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, и поэтому Кремлю, вероятно, будет все труднее поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения.