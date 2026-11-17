Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут обсудить так называемую «гуманитарную миссию» в Константиновке Донецкой области .

Об этом Песков сказал в комментарии российский пропагандистской информационной службе Вести.

Спикер Кремля не исключил, «что этот вопрос в ходе общения с Трампом будет затрагиваться».

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19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь состоится встреча лидера КНР Си Цзиньпина, Трампа и Путина.

Ранее Трамп заявлял журналистам, что во время визита в Китай рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином и Путиным. Он анонсировал обсуждение денуклеаризации и войны в Иране.

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12 ноября во время встречи со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле российский диктатор заявил, что Россия готова организовать гуманитарную миссию по эвакуации людей из Константиновки по аналогии с Олешками.

Диктатор утверждал, что Россия якобы контролирует город, и предложил привлечь к организации миссии омбудсменов Украины и РФ.

Впрочем, заявления начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о захвате Константиновки еще 17 октября опроверг спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, в городе продолжаются бои.

В свою очередь аналитики Института изучения войны (ISW) констатировали, что предлагаемое Кремлем временное локальное перемирие в Константиновке будет способствовать усилению Россией южного фланга наступления на «пояс крепостей». Это позволит российским войскам создать условия для возобновления попыток захвата Константиновки и Доброполья.