Кремль готовит указ, запрещающий российским компаниям продавать нефть странам, которые введут ценовой потолок — Bloomberg 28 ноября, 00:08 В администрации Путина хотят запретить российским компаниям продавать нефть странам, которые введут ценовой потолок (Фото:Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS)

В администрации российского диктатора Владимира Путина разрабатывают указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, продавать ее странам и компаниям, которые присоединятся к механизму ограничения цен на нее, пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Как утверждает издание, этот указ, по сути, запретит какие-либо упоминания ограничения цены в контрактах на российскую сырую нефть или продукты, а также запретит загрузки, предназначенные для любых стран, которые введут ограничение.

Видео дня

Bloomberg напоминает, что ЕС пытается договориться о том, насколько строгим должно быть ограничение цены на российскую нефть. В пятницу, 25 ноября, дипломаты не смогли договориться и приостановили переговоры по ограничению цены в примерно 65 долларов за баррель, что значительно выше текущей цены основной российской экспортной нефти. Разногласия по поводу уровня цен не исчезли, а переговоры были перенесены на понедельник, 28 ноября.

Как пишет издание, пока не ясно, какое влияние на торговлю окажет ограничение цен или соответствующий указ Кремля. Публичные поклонники ограничения цен и так уже воздерживаются от покупки российской нефти. Политика ценового потолка фактически будет направлена на других крупных потребителей, таких как Индия, которые лишатся доступа к западному страхованию и другим транспортным услугам, если будут платить за российскую нефть больше, чем это предполагает ограничение.

Президент России Владимир Путин и несколько других чиновников неоднократно заявляли, что страна не будет поставлять энергоресурсы тем, кто присоединится к ограничению цен. Вместо этого в России обещают перенаправить поставки нефти на «рыночно-ориентированных партнеров» или сократить добычу, как заявлял ранее на этой неделе вице-премьер-министр РФ Александр Новак.

Индия, Турция и другие крупные покупатели российской нефти не выражают согласия на ограничения. На данном этапе, похоже, они без проблем будут продолжать покупать российскую нефть, поскольку последнее предложение предусматривает ограничение, значительно превышающее текущие рыночные цены, пишет Bloomberg.