Кремль взял Беларусь в заложники. Данилов отреагировал на заявление Путина о размещении ядерного оружия

26 марта, 10:38
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Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Алексей Данилов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что заявление российского диктатора Владимира Путина о планах разместить в Беларуси российское тактическое ядерное оружие создает еще большие условия для внутренней дестабилизации Беларуси.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Действия Путина максимально повышают уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества россии и путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники», - написал он.

Видео дня

https://twitter.com/OleksiyDanilov/status/1639875455355441152

25 марта кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси ядерное оружие.

В Пентагоне отреагировали на такое заявление. Там не видят готовность России применить ядерное оружие.

В Институте изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин, вероятно, намеревался разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси еще до вторжения в Украину, однако воздержался, чтобы сохранить возможность развернуть его в рамках информационной операции по манипулированию Западом.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Владимир Путин СНБО Ядерное оружие Беларусь Александр Лукашенко Алексей Данилов Война России против Украины

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