В Кремле прокомментировали возможность разговора Путина с Зеленским, Макроном и Мерцем

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков утверждает, что российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но уклонился от прямого ответа о президенте Украины Владимире Зеленском.

Так, отвечая на вопрос российского пропагандиста Александра Юнашева и автора Telegram-канала Юнашев Live, возьмет ли Путин трубку, если ему позвонит, например, французский лидер или канцлер Германии, Песков сказал, что тот якобы «открыт для диалога со всеми».

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На вопрос, ответит ли Путин на звонок президента Украины Владимира Зеленского, Песков уклонился, сказав, что «никто пока не звонил».

27 октября президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере из Хельсинки провели телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить дипломатические усилия по прекращению войны. Инициаторами звонка выступили сами лидеры. Это первый прямой контакт Путина с ведущими европейскими лидерами, поддерживающими Киев, с июля 2025 года, когда с ним разговаривал президент Франции Эмманюэль Макрон.

После беседы Стере рассказал, что Путин в основном повторял известную позицию по поводу войны, а разногласия между сторонами остаются значительными. Он подчеркнул, что они со Стуббом выступали исключительно от имени своих стран, а союзников предупредили заранее. Разговор раскритиковала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что диктатор РФ во время телефонного разговора с президентом Стуббом и премьер-министром Стере вновь пригласил президента Зеленского на переговоры в Москву. По словам Ушакова, Путин пообещал, что в Москве Зеленскому обеспечат все условия, в том числе безопасность.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, опубликованном 29 октября, заявил, что Зеленский готов к личной встрече с диктатором РФ Владимиром Путиным и беседе по поводу самых сложных и чувствительных тем, в первую очередь — территориального вопроса.

Глава МИД также отметил, что предложение Кремля о визите президента Зеленского в РФ для переговоров не стоит воспринимать всерьез.

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Сибига указал, что место встречи не имеет значения — главное, чтобы она не состоялась в России или Беларуси, — и со смехом добавил, что саммит точно не должен пройти в Северной Корее.