Кремль потребовал от ЕС и НАТО перестать считать Россию «противником или угрозой», сообщает The New York Times . В документе также содержится призыв к НАТО и ЕС отказаться от «курса на нанесение России стратегического поражения».

Издание отмечает, что такие формулировки отражают риторику российского диктатора Владимира Путина, который представляет поддержку Украины как часть западного плана по «уничтожению» России.

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Кроме того, Кремль призвал к совершенствованию «механизмов предотвращения инцидентов», особенно в Балтийском и Чёрном морях, для снижения риска непреднамеренных конфликтов.

Как рассказали источники NYT, когда помощник Путина Владимир Мединский зачитывал эти требования на переговорах в Абу-Даби, представитель американского президента Джаред Кушнер прервал его, спросив, какие ответные шаги Россия предпримет для снижения напряжённости. По словам источников, российская делегация ответила, что будет работать над этим.

Помимо этого, собеседники издания утверждают, что на встрече с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Москве Путин усомнился в том, действительно ли Европа хочет положить конец войне в Украине. Однако Уиткофф и Кушнер возразили, назвав представителей Европы «конструктивно настроенными в их стремлении к миру».

13 ноября лидеры ЕС договорились, что на переговорах с РФ о завершении войны в Украине Европу будут представлять институты ЕС и пять ведущих европейских стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша. Кая Каллас рассматривалась в качестве кандидата на представление интересов ЕС на переговорах, как ранее писало издание Politico, однако европейские лидеры опасаются, что ее жесткая позиция в отношении России может оттолкнуть Кремль и превратить ее саму в препятствие.

14 ноября США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, президент Украины Владимир Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

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10−11 ноября в Абу-Даби состоялись первые с февраля трехсторонние переговоры Украины, США и России. Накануне представитель американской администрации сообщил агентству Reuters, что Вашингтон попросил Москву согласиться на предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 устава НАТО, а вопрос о территориях предлагает обсуждать на завершающем этапе переговоров.

По данным The Economist, американские переговорщики предлагали изменить границы Донецкой и Луганской областей, чтобы Россия могла заявить о контроле над ними без передачи украинских городов. Как пишет The Telegraph, Украина это предложение отклонила.

Axios сообщило, что США не согласятся на соглашение о безопасности с Россией без участия Европы и Украины. 12 ноября спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с Путиным в Москве, а вечером встретились с Зеленским в Дублине.