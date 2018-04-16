Кремль: Встреча Путина и Трампа не обсуждается

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Кремль: Встреча Путина и Трампа не обсуждается

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что стороны не обсуждают возможность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

"В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется", - цитирует Пескова РИА Новости.

20 марта, во время телефонного разговора Трамп пригласил Путина провести переговоры в Белом доме.  

В пресс-службе Кремля заявили, что стороны обсудили вопросы скоординированных усилий по ограничению гонки вооружений.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников, и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов вышеперечисленных бизнесменов, чиновников и компаний. Кремль назвал новые санкции "попранием всего и вся" и анонсировал ответные меры.

В ночь на 14 апреля президент Трамп отдал приказ Вооруженным силам нанести точные удары по объектам, связанным с химическим оружием в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Это стало ответом на химическую атаку в Думе, в результате которой погибли по меньшей мере 85 человек, еще около 500 получили отравления.

Президент РФ Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников".

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