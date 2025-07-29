Война продолжится. В Кремле отреагировали на заявления Трампа о сокращении срока ультиматума России

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков сказал, что заявления президента США Дональда Трампа , прозвучавшие 28 июля, были «приняты к сведению» российским руководством.

Об этом во вторник сообщает российское пропагандистское агентство Интерфакс.

«Продолжается „специальная военная операция“», — сказал Песков пропагандистам, добавив, что РФ якобы сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и обеспечения своих интересов «в ходе этого урегулирования».

Таким образом спикер кремлевского режима дал понять, что война РФ против Украины продолжится.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

Трамп объявил, что новый дедлайн для России будет составлять «10 или 12 дней»

Ранее президент США пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной.

Анализируя новые заявления Трампа, аналитики Института изучения войны (ISW) указывали, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях, если только его не вынудят к этому значительные успехи Украины на поле боя.