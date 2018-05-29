Кремль: Вопрос об обмене Сенцова на Вышинского никто не инициировал

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос об обмене Олега Сенцова на руководителя РИА-Новости Украина Кирилла Вышинского никто не инициировал.

"Вопрос об обмене никто не инициировал, насколько мне известно. По крайней мере, мне не известно, чтобы какие-то инициативы поступали бы", - цитирует Пескова ТАСС.

По словам спикера, Сенцов осужден и отбывает наказание в России "за причастность к подготовке теракта, и это не просто обвинение, это вердикт суда".

"Что касается нашего гражданина, который сейчас (в Украине) обвиняется в госизмене за свою профессиональную журналистскую деятельность, то мы видим, что это совсем другая ситуация", - добавил Песков.

Ранее сообщалось, что Сенцов заявил в своем письме, что начинает бессрочную голодовку до фатального конца.

По его словам, единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

21 мая, пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявила, что ведомство рассматривает все возможные варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера Сенцова.

В частности, на вопрос журналистов о том, возможен ли вариант обмена Сенцова на арестованного по подозрению в государственной измене руководителя РИА Новости-Украина Вышинского, Беца ответила, что подобный вариант не исключается.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время его оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.