Кремль: Военное положение в Украине угрожает эскалацией конфликта на Донбассе

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение военного положения в Украине угрожает эскалацией конфликта на Донбассе.

"Это внутреннее дело Украины, но на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг как введение военного положения имеет особую и мало чем закамуфлированную окраску. Потенциально также введение военного положения в ряде регионов может нести угрозу для эскалации напряженности в конфликтном районе. Имеется ввиду юго- восток", - цитирует Пескова ТАСС.

Спикер добавил, что нужды в прямых переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко в данный момент нет.

Утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

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В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". После инцидента российские власти в одностороннем порядке закрыли Керченский пролив для прохода гражданских судов.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом, включая 23 украинских военных моряков - членов экипажей, позже их доставили в оккупированную Керчь. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинско-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Действия России осудили многие иностранные дипломаты и страны Запада, включая МИД Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, службу внешних связей ЕС, НАТО и т.д.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать