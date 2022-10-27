Кремлю все сложнее изолировать россиян от последствий войны против Украины — британская разведка 27 октября, 08:57 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

По данным британской разведки, на фоне войны против Украины Кремль пытается отвлечь внимание критики общественности от центрального руководства, активнее привлекая региональных чиновников.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что 24 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать «разработку мер безопасности» в регионах России. Это последовало за указом кремлевского диктатора Владимира Путина о введении нового режима уровней опасности.

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«Эта мера, вероятно, приведет к более тесной интеграции региональных губернаторов в систему национальной безопасности России. Это еще одна мера, направленная на организацию общества, которое продолжает находиться под давлением войны, развязанной Россией против Украины» — говорится в сообщении.

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В разведке предполагают, что более активное привлечение региональных чиновников по крайней мере частично направлено на то, чтобы отвлечь критику общественности от национального руководства.

«Кремль придерживался аналогичного подхода во время кризиса COVID-19. Однако Кремлю, скорее всего, будет сложнее изолировать российское общество от последствий „специальной военной операции“ на Украине», — подчеркнули в ведомстве.

