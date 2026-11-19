Госсекретарь США Марко Рубио и президент Дональд Трамп на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром финансов Антоном Силуановым и советником по внешней политике Юрием Ушаковым на полях саммита АТЭС, 19 ноября 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков утверждает, что в ходе двусторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали Украину.

Как пишет в четверг, 19 ноября, российское пропагандистское агентство Интерфакс, в ходе переговоров были затронуты «вопросы урегулирования украинского конфликта».

Реклама

На уточняющий вопрос, была ли тема Украины ключевой на встрече, Ушаков отметил: «Можно сказать, да».

Он также утверждает, что встреча была «хорошая» и «носила подготовительный характер перед трехсторонним саммитом». Ушаков отметил, что Путин после встречи, которая длилась около 35−40 минут, был в «отличном» настроении.

Трехсторонние переговоры Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора пройдут сегодня, 19 ноября, в государственной резиденции Цилинь Шаньчжуан (Kylin Villa).

Трамп заявлял, что во время этой встречи обсудит с Си Цзиньпином и Путиным завершение войны России против Украины.