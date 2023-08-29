Ложь о мобилизации и контрнаступлении. Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины — ГУР 29 августа, 08:47 Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В пятницу, 25 августа, в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по очередному этапу информационной войны против Украины, сообщило ГУР во вторник, 29 августа.

Украинская разведка сообщила в Telegram, что в мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские «технологи» и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

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Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

По данным ГУР, определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

«Массовая мобилизация»:

якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;

якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

«Уныние украинских партнеров в возможности победы»:

мнимые « договорняки» о « мир в обмен на территории»;

договорняки» о мир в обмен на территории»; фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы « тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на будущих выборах президента Украины.

«Украинское контрнаступление не имеет успехов»:

якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;

якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;

поиск виновных в мнимых « провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

«Тотальная коррупция»:

якобы государство не борется с коррупцией — «бюджет разворовывается, закупки не проводятся»;

якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.

«Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:

якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;

« развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;

развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья; « свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;

свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ; « Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;

Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов; украинская власть якобы « сдает» Купянск.

В ГУР заявили, что для того, чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, следует придерживаться информационной гигиены и доверять только официальным источникам информации.