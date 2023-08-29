Ложь о мобилизации и контрнаступлении. Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины — ГУР

29 августа, 08:47
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Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)

В пятницу, 25 августа, в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по очередному этапу информационной войны против Украины, сообщило ГУР во вторник, 29 августа.

Украинская разведка сообщила в Telegram, что в мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские «технологи» и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.

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Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.

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По данным ГУР, определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

«Массовая мобилизация»:

  • якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
  • якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.

«Уныние украинских партнеров в возможности победы»:

  • мнимые «договорняки» о «мир в обмен на территории»;
  • фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на будущих выборах президента Украины.

«Украинское контрнаступление не имеет успехов»:

  • якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
  • якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
  • поиск виновных в мнимых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.

«Тотальная коррупция»:

  • якобы государство не борется с коррупцией — «бюджет разворовывается, закупки не проводятся»;
  • якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
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«Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:

  • якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
  • «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
  • «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;
  • «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;
  • украинская власть якобы «сдает» Купянск.

В ГУР заявили, что для того, чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, следует придерживаться информационной гигиены и доверять только официальным источникам информации.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Кремль ГУР Война России против Украины

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