Ложь о мобилизации и контрнаступлении. Кремль утвердил тематику нового этапа информационной войны против Украины — ГУР
Кремль (Фото:REUTERS/Maxim Zmeyev/File Photo)
В пятницу, 25 августа, в администрации российского диктатора Владимира Путина состоялось совещание по очередному этапу информационной войны против Украины, сообщило ГУР во вторник, 29 августа.
Украинская разведка сообщила в Telegram, что в мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации Путина Сергей Кириенко, кремлевские «технологи» и представители медиаресурсов, которые привлечены к проведению операций в информационной сфере.
Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире.
По данным ГУР, определено, что в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
«Массовая мобилизация»:
- якобы мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья;
- якобы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
«Уныние украинских партнеров в возможности победы»:
- мнимые «договорняки» о «мир в обмен на территории»;
- фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы «тайной договоренности» киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на будущих выборах президента Украины.
«Украинское контрнаступление не имеет успехов»:
- якобы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
- якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных защитников в каждом регионе Украины;
- поиск виновных в мнимых «провалах» ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
«Тотальная коррупция»:
- якобы государство не борется с коррупцией — «бюджет разворовывается, закупки не проводятся»;
- якобы отсутствие наказаний для коррупционеров.
«Прекрасная» жизнь на оккупированных территориях:
- якобы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
- «развитие» инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
- «свободные» выборы в «единый день голосования» по законам РФ;
- «Украина отказывается от оккупированных территорий» с демонстрацией сфабрикованных документов;
- украинская власть якобы «сдает» Купянск.
В ГУР заявили, что для того, чтобы не поддаваться вражеской пропаганде, следует придерживаться информационной гигиены и доверять только официальным источникам информации.