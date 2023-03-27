Бред Патрушева. В РФ пригрозили мифическим «уникальным оружием», способным «уничтожить» США 27 марта, 15:01 Патрушев угрожает США мифическим «уникальным оружием» РФ (Фото:scrf.gov.ru)

Секретарь Совета безопасности страны-агрессора РФ Николай Патрушев пригрозил «уникальным оружием», которое может «уничтожить» даже США.

Об этом он сказал в интервью Российской газете.

Патрушев заявил, что американские политики находятся «в плену у собственной пропаганды» и уверены в том, что «в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет».

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«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», — сказал он.

Секретарть Совбеза РФ не уточнил, о каком именно «уникальном оружии» идет речь.

Патрушев также считает, что после распада СССР Москва провела работу над ошибками и может обеспечить «безопасность от угроз извне».

Кремль регулярно угрожает Западу, часто делая это устами зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он регулярно озвучивает бредовые заявления и угрозы в адрес цивилизованного мира.

На прошлой неделе он угрожал ракетными ударами по Бундестагу и Международному уголовному суду в Гааге после выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.