Кремль: Трамп поздравил Путина с победой на выборах

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - сказано в сообщении.

В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе президента США.

Ранее о телефонном разговоре Трампа и Путина сообщали американские СМИ.

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Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.