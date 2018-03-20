Кремль: Трамп поздравил Путина с победой на выборах

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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

"Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах", - сказано в сообщении.

В Кремле добавили, что разговор состоялся по инициативе президента США.

Ранее о телефонном разговоре Трампа и Путина сообщали американские СМИ.

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18 марта в России прошли выборы президента. По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов, Владимир Путин набрал 76,65% голосов. Таким образом, Путин будет занимать кресло президента РФ  следующие шесть лет.

Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы в оккупированном Крыму грубым нарушением международного права и призвал усилить санкционное давление на Кремль.

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