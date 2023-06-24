Кремль ссылает Пригожина в Беларусь — Песков 24 июня, 22:47 NV

Главарь так называемой ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уедет в Беларусь, заявил пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков вечером в субботу, 24 июня.

Слова Пескова транслируют кремлевские пропагандисты ТАСС. Он сообщил, что уголовное дело против Пригожина о «вооруженном мятеже» закроют, с боевиками договорились, что Вагнер уйдет в «полевые лагеря», а сам Пригожин уедет в Беларусь.

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Пропагандисты РБК также со ссылкой на спикера Путина пишут, что беларусский диктатор Лукашенко действительно участвовал в переговорах с Пригожиным, потому что «около 20 лет» лично с ним знаком.

По словам Пескова, «кадровые перестановки» в минобороны страны-агрессора не обсуждали.

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