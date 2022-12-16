Кремль слил российским пропагандистам ответ касательно требования Украины о возвращении к границам 1991 года 16 декабря, 11:18 Кремль слил пропагандистам ответ на требование Украины касательно возвращения к границам 91-го года (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Кремлевский режим слил подконтрольным пропагандистам ответ касательно требования Украины о возвращении к границам 1991 года.

Пропагандистское информагентство РИА Новости со ссылкой на «источник в Москве» сообщило, что по поводу призыва Зеленского отвести российские войска, Кремль заявил, что если Зеленский хочет вернуться в 1991 год, то должен говорить «не о границах», а о "нейтральном и внеблоковом статусе", "правах нацменьшинств", "статусе русского языка", "братских отношениях с Россией во всех областях".

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Economist заявил, что только после того, как российский диктатор Владимир Путин отведет российские войска на границы 1991 года, можно начинать разговор о дипломатических путях завершения войны.

Глава государства подчеркнул, что уже ясно, что Путин не выиграет эту войну, а украинцы не остановятся, пока не вернутся на границы страны в 1991 году.