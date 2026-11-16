В Кремле отвергли возможность перемирия и заявили, что война против Украины будет продолжаться ради «мира на столетия»

Специальный представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев и спикер кремлевского режима Дмитрий Песков в Большом Кремлевском дворце, 27 октября 2026 года (Фото: Igor Ivanko/Pool via REUTERS)

Спикер кремлевского режима Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна на какое-либо потенциальное перемирие с Украиной, поэтому война будет продолжаться .

Об этом Песков сказал в понедельник, 16 ноября, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС.

Москва, как выразился спикер Кремля, не даст «киевскому режиму» передышки, которая «позволит ему подзалечить раны». Россия, утверждает Песков, желает не временного перемирия, а «мира на многие годы и столетия», и «поэтому специальная военная операция продолжается».

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Песков отказался раскрывать детали переговоров с США по Украине и указал, что мирный процесс «растянутый по времени», «сложный» и «состоит из огромного количества деталей».

Ранее в Кремле уже неоднократно делали манипулятивные заявления относительно «мира, а не перемирия». В частности в сентябре, когда Кремль отверг идею об энергетическом перемирии.

Переговоры в Абу-Даби и встречи с лидерами — главное

11 ноября в Абу-Даби завершились двухдневные переговоры между Украиной, США и РФ. По их итогам стороны договорились о масштабном обмене пленными. После трехсторонних встреч украинская делегация провела отдельные переговоры с европейскими представителями, также присутствовавшими в ОАЭ.

12 ноября спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Кремль на переговоры с Путиным. Беседа продлилась около двух часов.

После переговоров с Путиным они отправились в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который прибыл туда на саммит Европейского политического сообщества.

После этого Уиткофф заявил о подготовке следующего раунда переговоров о завершении войны в Украине, а Кушнер отметил, что на них будут представлены европейские страны.

В свою очередь, Зеленский подтвердил подготовку «самого масштабного» обмена военнопленными между Украиной и Россией.

13 ноября президент Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. По словам Зеленского, если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, он готов вынести это решение на общественное обсуждение.

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Также 13 ноября издание The New York Times со ссылкой на копию российского документа, в котором изложены требования РФ, писало, что Москва на мирных переговорах с Украиной и США вновь выдвинула требования 2021 года, касающиеся возвращения границ НАТО к состоянию 1997 года.