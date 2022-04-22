«Москва разбилась о твердыню Киева». Историк о четырех победах Украины в войне против РФ 22 апреля, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий на боевой бронированной машине в неизвестном месте на востоке Украины, 19 апреля 2022 года (Фото:Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Начав масштабную войну против Украины, Кремль уже потерпел поражение, даже не считая провала российского блицкрига, а украинская сторона уже одержала ряд побед, пишет в своей колонке для НВ российский историк и политолог Андрей Зубов.

«Два месяца войны привели к тяжелому поражению России в Украине. Был сорван блицкриг. Разбита российская армия, наступавшая на Киев из Беларуси. Киев оказался неприступным и российские войска, разбившись о его твердыню, откатились за границы. Киев, падение которого в начале марта все ждали с каждым днем, теперь принимает иностранных президентов и к нему возвращаются посольства, ранее выехавшие во Львов. В Киевской, Черниговской и Сумской областях не осталось ни одного российского живого солдата. Только тысячи погибших — и украинцев, и российских воинов. Страшные массовые убийства в Буче, Ирпене, Гостомеле. Мир уверен, что убийцами тысяч мирных жителей являются российские военные. И это заставило мир еще больше отвернуться от России», — пишет Зубов.

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По мнению историка, кроме неудачи российского блицкрига, являющегося первой победой, украинский президент Владимир Зеленский не покинул осажденный город в самые страшные часы его осады, а теперь свободно ходит по Банковой с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Эта вторая победа над Россией — моральная.

«Третья победа, что сорваны все планы по захвату Одессы и Николаева. Морские российские десанты так и не высадились на одесские побережья, а в довершение всего утоплен флагман российского черноморского флота — тяжелый крейсер Москва», — добавляет автор.

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И четвертой победой Зубов считает дипломатическое направление. Самые сильные страны мира, создающие почти две трети мирового производства, объединили свои силы в поддержке Украины как военной, так и финансовой. И в то же время тяжелые санкции мирового сообщества легли на российскую экономику и ее финансовый сектор. Россия слабеет под гнетом этих санкций, а Украина становится все сильнее благодаря щедрой помощи почти всего мира. Следующая военная победа России все более иллюзорна.

Пятница, 22 апреля — 58-й день обороны Украины в полномасштабной войне против России.

Накануне появились новые данные о том, с кем именно Владимир Путин принимал решение о начале полномасштабного вторжения в Украину, а также о том, что в настоящее время в российской верхушке нарастает недовольство таким шагом диктатора и все больше чиновников РФ считают его катастрофической ошибкой для России.

Президент Украины Владимир Зеленский с осторожным оптимизмом отметил, что «наши партнеры стали лучше понимать наши потребности» в вооружениях — и начинают поставлять «именно то, что необходимо и когда это необходимо».

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